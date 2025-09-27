２．５次元アイドルグループ「すとぷり」さとみが２７日、横浜アリーナで「Ｓａｔｏｍｉ ＯＮＥ ＭＡＮ ＬＩＶＥ ２０２５」を行った。

メンバーカラーのピンクに染まった会場の中央のステージに登場すると、３６０度いるリスナー（ファン）を見渡し「横アリ〜さとみです。みんな、元気だね。始まったばっかりだけど、みんなの顔を見られて幸せ。４公演、みんなにとっても最高の思い出になるように全力でやっていくので、一緒によろしく」と笑顔で呼びかけた。

約６年ぶりとなるワンマンライブは、地元・横浜で開催。２８日まで、計４公演を行い、テーマは「これまでの歩みや現在、そして未来までをつなぐ」。昼公演では２０１９年に発売した自身初のソロアルバム「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」からＭＶ総再生回数６１８万回の人気曲「恋をはじめよう」、２４日に発売した最新のフルアルバム「Ｓ’ｓ」から「あいまいハート」、「Ｓｕｍｍｅｒ Ｈｕｇｓ Ｙｏｕ」など２２曲をパフォーマンスした。

歌だけでなく、ソロライブのために練習してきたダンスでもリスナーを魅了した。「ライブを始めたばかりの頃はダンスもボックスステップしかできなかった。１公演通して、踊りっぱなしのライブができるようになりました。成長を実感できてうれしい」と笑顔。原動力はリスナーへの愛。「ストイックみたいな感じで褒められる機会が多いけど、そんなことない。学生時代とかずっと家でゲームしているし、努力できるタイプじゃなかった。なんでできるようになったか考えたら、好きな人に会うときかっこつけるタイプだった。活動していなかったらダンスとかやっていなくて、俺の好きな人が今日来るんだと思って（頑張った）。心の底からみんな、大好きです」と愛を叫んだ。

最終曲「君のいる世界」では「マジで弾けなかったけど、この日のためにやっていました。初めてだね、ライブでやるの」とサプライズでギターの弾き語り。音が鳴るたび歓声がわき起こった。最後はステージを走り回り「みんな大好きだ、ありがとう。好きですか？（好き〜）俺も〜」とコール＆レスポンスも交え、会場を後にした。