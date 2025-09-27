ＮＡＲの短期免許を取得して川崎競馬を中心に南関東で騎乗しているミカエル・ミシェル騎手（３０）＝フランス＝が２７日、トータル・ワークアウト六本木ヒルズ店でトレーニングを公開した。

プロ野球ＤｅＮＡの宮崎敏郎選手や佐野恵太選手、フェンシング・女子フルーレ団体でパリ五輪銅メダルを獲得した宮脇花綸選手らアスリートが多く通う名門ジムに、来日時は毎回通っているというミシェル。ジョッキーに必要なしなやかな体幹を鍛えるため、お手玉を使った視野拡大トレーニングなどに励んだ。

「どのトレーニングもキツかったけれど、お手玉はやったことがなかったから難しかったです」と新たな学びも多かった様子。日本とフランスの競馬では必要な筋肉が違うといい、「日本だと足に筋肉が付きやすい」と“日本式ボディ”へのシフトチェンジを目指していた。

２０２２年以来、４年連続での受験となったＪＲＡ通年騎手免許試験の第１次試験（筆記）を２４日に終えたばかり。日本語で「がんばりました！」と笑顔で答え、「やることはやってきた。いい結果を祈るだけです」と吉報を心待ちにした。

今回で６度目の来日となるミシェル。そのたびに国や文化の魅力を実感しており、「天ぷらそば、カレーライス、ギョーザ大好きです〜」と、日本食を楽しんでいることを笑顔で明かした。