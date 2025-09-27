「離婚して何もかも失っても構わない」夫のスマホで見た“衝撃内容”｜詐欺られ夫に悩んだ話【ママリ】

おだやかで幸せだった家族の日常は、ある日突然、見えない亀裂から崩れ始めました。主人公・美咲にとって、夫の雄太は優しく、息子の颯太を心から愛する、真面目な人でした。家族のために夜遅くまで働く彼の姿を、美咲は誇りに思っていました。しかし、その信頼は、雄太の不可解な行動と、スマートフォンの画面に映し出された裏切りの証拠によって、あっけなく打ち砕かれてしまうのです。『詐欺られ夫に悩んだ話』第2話をごらんください。

胸さわぎがおさまらず、雄太のスマートフォンを手に取った、美咲。そこには、想像もしない裏切りの言葉が、うつしだされていた…。

夫がお風呂に入ったすきに…

雄太がお風呂に入っている間、どうしても気になって、彼のスマホを手に取った。



彼は私にかくし事をしないから、パスコードも設定していない。私は何かに突き動かされるように、画面をスワイプし、LINEのアプリを開いた。



トーク履歴の一番上に見知らぬ女性とのやりとりがあった。開くのをためらったが、もう後戻りはできなかった。



「今から会うの楽しみにしてるね」



「こんなに人を好きになった事はない」



「えみちゃんに会えるなら、離婚して何もかも失っても構わない」



心臓がドクンと大きく鳴る。



手がふるえて、スマホを持つ指に力が入らない。頭の中が真っ白になった。信じたくなくて、別のアプリも開いてみた。



すると、あやしげな「出会い系サイト」の履歴がずらりと並んでいる…。



さらに、携帯のメールボックスには、コンビニのATMから「3万円が送金された」というメールが届いていた。



送金先は、聞いたこともない「合同会社」。その会社名を検索すると、やはり「出会い系サイト」であることがわかった。女性とやり取りするための、ポイント購入に必要な振り込みだったのだ…。

夫の口から語られた「言い訳」

お風呂から上がってきた雄太に、スマホを突きつけた。



「これは、何？」



雄太は一瞬、ひるんだ顔を見せたが、すぐに「何のこと？」ととぼけた。



私は彼の目をまっすぐ見て、



「しらばっくれないで。全部見たから」



と言った。すると、彼は観念したように肩を落とし、すべてを話し始めた。



「ごめん…本当に、ごめん」



彼の口から語られたのは、女性と会う約束をしていたこと。でも、実際は会う直前に連絡が途絶え、未遂で終わったこと。



そして、この「恋愛ごっこ」が、ただ楽しかっただけだということ。「相手に気持ちはなかった。離婚する気なんて少しもなかった」と彼は言った。



私はふるえる声でたずねた。



「バイトがなくなったって言ったのは、ウソだったの？」



「うん…本当は、会う約束をしてたんだ。でも、本当に会って、どうこうというつもりはなくて…遠目からどんな人か確認して、すぐに帰るつもりだったんだ」



しかも、その女性は待ち合わせ場所にあらわれなかった。



「それって…いわゆる、ネットでの恋愛詐欺にあったということなんじゃないの？」



「悪気はなかった」とでも言いたそうな彼の言葉は、すべてが見苦しい言い訳に聞こえた。

あとがき：身勝手な夫の言い訳

雄太の不貞を確信した、美咲。雄太は妻の追及に観念し、謝罪の言葉を繰り返します。しかし、彼の弁解は「恋愛ごっこだった」「離婚する気はなかった」といった、自己保身に満ちたものでした。



関係を修復したい雄太は、言い訳ばかりを述べますが、美咲の心の溝は、むしろ深まってしまったと言えるでしょう。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

