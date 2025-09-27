R¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤ËËÜ²»¡¡ÀäÂÐ¤Ë¡ÖÎ®¹Ô¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖR¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÂçÌî°«Î¤¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÅÐ¾ì¤·¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢R¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤·¤Þ¤¹!¡É¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡È¤¨¤§!¡É¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ê¾å¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï·ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÇÉ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡Ö°ì¿Í¤ò°¦¤·È´¤¤¿¤¤¡£Éâµ¤¤È¤«¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Éâµ¤¤¹¤ë¼«Ê¬¤â¥¤¥ä¤À¤·¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡ÄÎ®¹Ô¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤!¡×¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£