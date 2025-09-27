ママ友が出産「わが子と名前が被りそう」…事前に阻止をしてもいいですか？【ママリ】

「同じ名前をつけないで」ってママ友に言ってもいいでしょうか？

うちの子供と同じ名前をつけようとしているママ友に、遠回しに「同じ名前つけないで」みたいなLINEしたら変ですか？

内容的には以下です↓



無事に出産したと○○ちゃん（上の子）に聞きました！

おめでとうございます。

○○ちゃん（上の子）がうちの子の名前を気に入ってて、弟くんにも同じ名前をつけたいって言ってくれているようで。気に入ってくれたのは嬉しいです。ありがとう。

同じ名前はつけれないと思うけど、素敵なお名前がついたら教えてね！



どうですか？…LINEすること自体良くないですかね…

こんなに近しい仲で、同じ名前にするなんて嫌だなと気になってしまって。

これから同じ保育園に5年も通うというのに同じ名前はつけてほしくないです。 出典：

人気の名前ランキングなどを目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。名前は時代や社会的なできごとによって「流行」となる響きや文字ができたりしますが、子どもにつけた名前が時に身近な人と「同じ名前」になる場合もありますよね。この記事では、ママ友が出産し、赤ちゃんの名前がわが子と一緒になりそうという投稿を紹介します。投稿者は何とか同じ名前にならないようにしたいな、と思っているようですが…？

複数人の子どもを育てていると思われる投稿者さん。上の子の同級生のママがこのたび出産をしたと子どもから聞いたそうです。その際、上の子から「自分の弟の名前を気に入っているようで、同じ名前をつけたい」と言っていた聞きます。



その状況を知った投稿者さんは、同じ名前は避けて欲しいとそのママ友に伝えたいと思ったのですが…。

「同じ名前になりそう」についてはさまざまな意見が

子どもの名前が被りそう、という今回の件についてはさまざまな意見が集まりました。

いいと思います！というか上手に伝えられている文章だと思います🥺✨

近い人と同じ名前をつけないようにって普通のことだと思ってましたが、同じ名前をつけようとする人もいるんですね💦 出典：

そのLINEを送って同じ名前をつけるのを辞めてくれたとしても親御さんとの関係は悪くなると思います

本当に付けるつもりだったらなんで名付けに口出しするの？と思うし、お子さんが言ってるだけで親は付ける気のない名前だったとしたら付ける予定ないのにな…と思います🥲 出典：

流石にそれはあちらの自由ですし、選択肢なので口出しするのはちょっと違うかなと思います💦



被るのは嫌ですが、所詮名前ですし近しい人だけでなく、被るのは仕方がないと思います。



ただ、自分だったら避けますし、大半の方は避ける選択をすると思いますけどね…



でも名前の所有者登録をしているわけではないので、責めることも出来ないですし、「そうくるか…」と思って人の気持ちが汲み取れない方なのかなと思い諦めます🥲 出典：

今回の件では「同じ名前をつけられるのはいやだな」という気持ちを素直に伝えても良い、という意見や、「名づけは自由なので止める権利はない」という意見など、真反対の意見がありました。



気持ちとしては「わざわざ近しい人の名前をつけなくても」という気持ちは分かりますよね。ただ、先方からすると「男の子が生まれたらこの名前にしたい」とずっと長年思っていたものかもしれませんし、やはり止めるのは難しいかもしれません。



かなり珍しい名前について漢字も読みも同じ…となるとモヤモヤも大きくなりそうですが、人気の名前や漢字だと被ることは珍しくないかもしれません。もし相手に「ちょっと同じ名前は…」と伝えたい場合は、慎重に相手の意図を汲み取りながら伝えた方がのちのちのトラブルを避けられるように感じますね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）