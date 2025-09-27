¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Ã¦ÂàK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åÃå&¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¥É¥¥É¥
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥¸¥ß¥ó¤¬¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ß¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö#kabirabay #yoneharabeach #mirumiruhonpo¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ß¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤ÆÉÍÊÕ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»¤¤¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ÈÈà½÷ÆÃÍ¤Î¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤ò°ú¤¯¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥Ò¥Ã¥×¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¡×¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ß¥ó¤ÏAOA¤Î³èÆ°¸å¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯1·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥·¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2009Ç¯¤ËFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¤¤¤¸¤á¹ðÈ¯¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¡¢Ã¦Âà¤ª¤è¤Ó·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯7·î¤Ë¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤È·ÀÌó¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBOXES¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£