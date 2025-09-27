SHISHAMO¤¬¡ÈÍèÇ¯6·î¡É¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¡¢ºòÇ¯¤Î½é²Æ¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦SHISHAMO¤¬9·î27Æü¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖSHISHAMO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
SHISHAMO¤Ï¡¢2026Ç¯6·î13Æü¡¦14Æü¤ËUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡ÊÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢SHISHAMO¤Ï³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
SHISHAMO¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤«³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢SHISHAMO¤¬SHISHAMO¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î½é²Æ¡¢¾¾²¬¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÈSHISHAMO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖSHISHAMO¤Î´°·ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3¿Í¤ÎSHISHAMO¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSHISHAMO¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SHISHAMO¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¾ì½ê¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤SHISHAMO¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ªÅù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
SHISHAMO
