■アイシャツ i-Shirt ワイシャツ
Amazonセール特価：3690円(14%OFF)
■カシオ腕時計ジーショック
Amazonセール特価：6万8640円(20%OFF)
G-SHOCK初号機のアイデンティティを受け継ぎ進化を続ける2100シリーズに、初のフルメタルモデルが登場。無駄を省いたシンプルなデザインと腕に馴染むサイズ感はそのままに、上質なフルメタル外装を実現。スマートフォンリンクやタフソーラーなど、デジタル時代のライフスタイルに役立つ機能も搭載。
■レイバンサングラス0RB3548N
Amazonセール特価：1万4864円(49%OFF)
1986年に、アメリカン・ファッション・デザイナー協議会からThe World's Finest Sunglasses(世界最サングラス)の称号を得ている。レイバンは世界的に最も有名なサングラス・ブランドのひとつで、世界中のセレブリティをはじめ同ブランドの愛用者は多い。
■フォクスセンスビジネスシューズ
Amazonセール特価：3980円(40%OFF)
手を使わず、腰をかがめることなく、楽に靴を履くことができます。忙しい時も簡単すぽっ！通勤、散歩、ショッピング、旅行、キャンプ、入院などのシーンで利用。走れる、外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人におすすめの「走れるビジネスシューズ」。毎日の通勤で効率よく、運動不足を解消。
■ニューバランススニーカーUL420M
Amazonセール特価：7876円(20%OFF)
LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムをベースに、よりシンプルなアッパーデザイン、安定性と耐久性を高めた厚みのあるソールでアレンジし、日本だけで展開する「UL420M」。レトロな雰囲気を醸し出すスエード/テキスタイルアッパーをニューバランスのヒストリカルカラーで彩り、手頃なプライスで提案します。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。
