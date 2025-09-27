ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さん（55）が27日、神奈川県・秦野市で行われた『第78回秦野たばこ祭』に出席。脳腫瘍と診断されたことを発表して以来、初の公の場でファンと交流し思いを語りました。

真矢さんは午後4時ごろ、車椅子に乗って会場へ。待ち受けた大勢のファンと集合写真を撮影し、笑顔を見せました。

写真撮影後、真矢さんは車椅子から立ち上がり、右手でつえを持ち体を支えながら、拡声器を左手にファンへ挨拶。

真矢さんが「みなさん、きょうは本当にありがとうございます。先月末あたりに（脳腫瘍が）判明しちゃって、ずっと体調は悪かったんですけれども、必ず復帰してドラムスティック振る日が来ると思うんで、それまでちょっと待っていてください」と呼びかけると、ファンから「ずっと待ってる！」と大きな声が上がりました。

さらに「一部SNSでちょっと不安になったニュースがありまして、“顔認証ができないほど痩せこけた”と。それが最近の中で一番ビビりました」とユーモアを交え話し、笑いを誘う場面もありました。

最後に「この通り元気ですので、どうぞみなさんご安心して。きょうとあしたの『たばこ祭』は思いっきり思いっきり楽しんでください。きょうはどうもありがとう」と感謝を伝え、ファンからの声援に包まれながら、その場を後にしました。

真矢さんは8日、公式サイトで「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、報告していました。

また、真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断されたことを公表していて、7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブに参加していたことを明かしていました。