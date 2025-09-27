¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¡¡½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤â¡Ä¾õÂÖ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤¹¡¡9·î¤Î4ÅÐÈÄÁ´¤Æ¤ÇQS¤òµÏ¿
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿Í¸¶Åê¼ê¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÏÌÔ¹¶¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
9·î¤Î3ÅÐÈÄ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇQS¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿Í¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹¥Åê¡£7²ó93µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Í¿»Íµå3¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤â¡¢Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£