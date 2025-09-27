¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¥¹¥Æ¥ÞÅê¹ÆÌäÂê¡Ö¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼Ò²ñµ¯¶È²È»ØÅ¦¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ä
¡¡¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡25ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¡¢¾®Àô»á¤Ï26Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Ø±Ä´´Éô¤Ç¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡£20Æü¤Î¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÎÁ°Æü¡¢¿Ø±ÄÆâ¤Ë¡È±þ±çÅê¹Æ¡É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÉô»á¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤ÀÃÊ³¬¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤É¤³¤«¤Ç½°µÄ±¡¤ÎÁíÁªµó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÀ¨¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤ò¥¹¥Æ¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤ÈÂ¾ÅÞ¤«¤é¹¶¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥À¥á¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î³°¤ÎÏÃ¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬»äÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤Î·Á¤À¤«¤éOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌä¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£