ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¤¬½é´°Éõ¡Ö¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¥Ü¥¹¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£°¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡À¨¤¤21ºÐ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬9²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¤¬Â¨·èÄê¤Î°ìÀï¤Ç¹¥Åê¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö½øÈ×Êá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÇ´¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦2²ó2»àËþÎÝ¤Ç¿·¿Í²¦¤òÁè¤¦À¾Àî¤òÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ã£¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï»Íµå¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£ÂÇ¤Á¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó½ªÎ»¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ü¥¹¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È9²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¡£125µå¤ÎÌµ»ÍµåÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À8²ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹¶·âÃæ¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Ã£¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤Þ¤ÀÁª¼ê¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£