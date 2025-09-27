◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 町田１―０岡山（２７日・Ｇスタ）

町田はホームで岡山と対戦し、１―０で勝利した。一進一退の攻防の中、後半アディショナルタイム５分にＭＦ下田北斗のクロスからＦＷオセフンが頭で流した球を主将のＤＦ昌子源が頭で押し込んだ。劇的な勝利を手にし、黒田剛監督は「この後も笑顔で飛行機に乗りたい、と話してゲームに入った。アディショナルに点を取って勝つサッカーが本来の町田のサッカー。今日は苦労した分、ミーティングで厳しく言われた分、選手が成長を見せてくれた。気持ち新たに次のステージに向かっていきたい」とうなずいた。

この日はＦＷ相馬勇紀、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太といった主力をベンチからスタート。相馬と望月は後半１３分に、藤尾は同３６分に投入した。望月の高さ、相馬の創造力で試合終盤へギアを上げ、采配を的中させた。岡山戦後には中２日でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第２節ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦を控える。クラブ初の海外遠征。さらに、初戦のＦＣソウル戦（１△１）で引き分けたことからアジア初勝利もかけた重要な一戦になる。ＤＦ菊池流帆とＤＦ岡村大八のセンターバック２人が離脱中で厳しい状況が続いているが、この白星で弾みをつけた。

指揮官は「既に海外での試合を経験している選手、在籍している選手、またはＡＣＬを経験している選手が数多くいるのでそこに対する難しさはあまり感じていません」としつつ、「なんせ私が初めてなので、選手から多くを学んでいきたい。もちろんアウェー１戦目ですので何が起こるか分からない。場所が場所なので色々なアクシデントも想定する中で、自分たちの持ち味や強みを今日のように出していければ必ず結果はついてくると思う。まずはＡＣＬでの勝ち点３を取れるようにしっかりと頑張って行きたい」と言葉に力を込めた。