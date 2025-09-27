ロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が２７日、公式サイトで来年６月１３、１４日にＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）でワンマンライブを行い、それを最後に活動を終了することを発表した。

昨年の初夏、ベースの松岡彩からギター＆ボーカルの宮崎朝子、ドラムの吉川美冴貴に「これからの自分とＳＨＩＳＨＡＭＯ」についての話があり、バンドの方向性を話し合ったという。その中で「ＳＨＩＳＨＡＭＯの完結に向かって歩いていこう」と結論に至ったという。

ファンに向けて「ＳＨＩＳＨＡＭＯというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、ＳＨＩＳＨＡＭＯがＳＨＩＳＨＡＭＯとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました」とメッセージ。

さらに「この３人のＳＨＩＳＨＡＭＯがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでＳＨＩＳＨＡＭＯとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」と思いをつづった。

さらに来年６月のライブに向けて「ＳＨＩＳＨＡＭＯの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいＳＨＩＳＨＡＭＯの最期の日にしたい。一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々力で待ってます！！！」と呼びかけた。