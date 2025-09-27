¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é½àÈ÷¤ò¡×²£ÉÍ¤Ç¡ÈÂçËâ¿À¡É¤ËÊÂ¤Ö¥·¡¼¥º¥ó£´£µ£Ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£¸¡½£¹µð¿Í¡Ê£²£·Æü¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´£µ¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£²¿¤è¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÁÔÀä¤Ê¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡£¸²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£¹²óÉ½¤Ëµð¿ÍÂÇÀþ¤¬°ìµó£µÆÀÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤ËÀ©°µ¤·¤¿¡£¡Ö´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Îµå¼ï¤âÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ê¤¢¤¨¤Æ¡Ë¥×¥ì¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤â£²»àÆóÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦»³ËÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£¹£¸Ç¯º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£´£µ£Ó¤ËÊÂ¤Ó¡¢´äÀ¥¿Îµª¤ÈÆ£Àîµå»ù¤¬»ý¤Ä¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ë¤¢¤È£±¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£