◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 東京Ｖ―浦和（２７日・味スタ）

浦和は東京Ｖとスコアレスドローに終わり、これで９月のリーグ戦は４試合無得点（２分け２敗）で終えた。４試合連続無得点は、２０１６年５〜６月以来、９年ぶりとなる。浦和のスコルジャ監督は「ファイナルサードまではいくことができたが、ラストパス、シュート（の精度）が足りませんでした。ゲームコントロールはよく出来ていたし、ボールを失った後のゲーゲンプレスもできていた。東京Ｖの守備がよかった、というのも一つの理由だと思います。結局は重要な結果を残すことが出来ませんでした。ファンやサポーター、我々にとっても残念な結果。本日も無得点で終わってしまいました。これは変えないといけない状況。選手たちはハードワークしてチャンスを作ってくれている。決定力が欠けていました。ここ４試合無得点で終わっていますので、浦和の質、選手たちの質を考えると、そこは変えないといけない」と話した。

この日も前半１９分にはＦＷ松尾のシュートがクロスバーに当たるなど、ゴールが遠い展開に。後半１６分には１９０センチの元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンを投入してゴール前に高さを加えるが、ゴールを割れず。今夏に加入したＦＷ小森が負傷で離脱しているとはいえ、前線には豊富なタレントをそろえるチームが、深刻な得点力不足に陥った。