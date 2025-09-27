¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡Ö¤¹¤´¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×ÅÚÃÅ¾ì£¹²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë»Íµå¡¡ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£¸¡½£¹µð¿Í¡Ê£²£·Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤Ë°ìµó£µÆÀÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£Éé¤±¤ì¤Ð£³°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ÎµÕÅ¾£²°Ì¤ÎË¾¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ëÃæ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡½£¸¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Ï°ËÀª¤«¤é£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæ»³¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¡£¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Â³¤¯±ºÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤ÇºäËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢°ËÀª¤Î¹â¤á¤Îµå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡£´¡½£¸¤«¤é£¹¡½£¸¤È¤·¤Æ¤â¤®¼è¤Ã¤¿°ì¾¡¡£»î¹ç¸å¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤â¤¦Á´Éô¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£