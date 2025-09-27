◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第４日（２７日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦でけがした左足首の心配もなく、ベスト８進出を決めた。世界ランキング４５位で、初対戦となったジズ・ベルグ（ベルギー）に６−４、６−３でストレート勝ち。「とてもグレイトだった。いつもコート上で楽しんでプレーしている」。準々決勝では同３３位のブランドン・ナカシマ（米国）と対戦する。

やや安定性を欠いたが、実力の差は明白だった。「（２日前に）けがした足首が心配で、少し動きが鈍かった」ことで、第１セットは両者合わせて、５回もサービスゲームを落とすブレイク合戦。サーブを主体とする男子では珍しいパターンだが、最後は、相手のサービスゲームを破りアルカラスがセットを先制した。

第２セットに入っても、アルカラスが２度、相手が１度、サービスゲームを破り、両セット合わせて両者で８度のサービスブレイクが行われる乱戦だった。しかし、ピンチになればなるほど、一段ギアを上げるのがアルカラスのすごさ。この日も超満員となった有明コロシアムで、観客を酔わせた。

次戦のナカシマ戦には「危険な選手。とてもいい試合になる。わたしがやることは、足首をケアすること。そしていいプレーをすること」と警戒心をのぞかせた。