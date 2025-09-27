±ºÏÂ¤Ï4ÀïÌ¤¾¡Íø¡¡4ÀïÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¶þ¿«¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ö¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡ÅìµþV0¡½0±ºÏÂ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅìµþV¤Ë0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥ê¡¼¥°4»î¹çÌ¤¾¡Íø¡£4»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ï16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢MFÃæÅç¤ò3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¡¢MF¼Æ¸Í¤òº£µ¨¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¡£ËÜ¿¦¤Ï¹¶·âÅªMF¤Î´Øº¬¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤Î5ËÜ¤ò¾å²ó¤ë9ËÜ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅìµþV¤Î¼éÈ÷¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£