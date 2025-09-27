散々な誕生日を迎えた日本人女子レスラーに届いたのは、盟友が贈る懐かしいツーショット。ファンの心を温める一枚となった。

【画像】お茶目な笑顔にほっこり…日本人美女の“若手時代”貴重写真

WWEスーパースターのミチンが、同僚のカイリ・セインの誕生日を日本語で祝うメッセージをXに投稿。アメリカで活躍する2人のアジア系スーパースターの友情に、ファンから温かいコメントが相次いだ。

ミチンが公開したのは、ジムで若き日の2人が笑顔で並ぶ想い出のツーショット。カイリの背中にミチンが乗るユーモラスな構図は、投稿直後からファンの話題をさらった。

現在は「RAW」と「SmackDown」という異なるブランドで活動する2人。カイリはNXT女子王座をはじめ、アスカとの「カブキ・ウォリアーズ」でWWE女子タッグ王座を獲得した実績を持つ。一方ミチンもフェイスキャラクターとして活躍し、かつては日本の女子プロレス団体に短期参戦した経験もあるなど、国際的にキャリアを積み上げてきた選手である。

9月23日の誕生日当日、盟友から寄せられた投稿にカイリ本人も即反応。「ありがとう、ミア」と彼女の本名でレスポンスし、親密さを示した。これをきっかけにファンからは「2人は最高」「誕生日おめでとう」といった祝福と称賛の声が相次いだ。

誕生日当日の「RAW」ではストーリーラインの大転換点が訪れ、アスカとの先輩後輩関係がさらに支配を強めギスギス化。同じ日本人スーパースターであるイヨ・スカイとの決裂も確定し、とんだ誕生日となった。それでもSNS上では物語を連想させるジョークや、「唯一の癒やし」ともいえるミチンとの絆を称えるメッセージが多数寄せられ、温かな交流が広がった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved