º£½µ¤Î¾å´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (9/22～9/26¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡9·î22Æü～26Æü¤Ë¡¢¾å´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »Ô¾ì¡¡ ·è»»´ü¡¡¡¡½¤ÀµÁ°¡¡½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<6730> ¥¢¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 510¡¡¡¡1160¡¡ 127.5¡¡¡¡9/22
<6369> ¥È¥è¥«¥Í¥Ä¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 820¡¡¡¡1670¡¡ 103.7¡¡¡¡9/24
<8217> ¥ªー¥¯¥ï¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡ 350¡¡¡¡ 670¡¡¡¡91.4¡¡¡¡9/26
<2935> ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥¹¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡ 954¡¡¡¡1623¡¡¡¡70.1¡¡¡¡9/22
<6070> ¥¥ã¥ê¥¢£Ì¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡1151¡¡¡¡1825¡¡¡¡58.6¡¡¡¡9/22
<9081> ¿ÀÆà¸ò¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡2970¡¡¡¡4310¡¡¡¡45.1¡¡¡¡9/26
<8244> ¶áÅ´É´¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡1800¡¡¡¡2600¡¡¡¡44.4¡¡¡¡9/26
<7552> ¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡6000¡¡¡¡8600¡¡¡¡43.3¡¡¡¡9/24
<7596> µûÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 610¡¡¡¡ 870¡¡¡¡42.6¡¡¡¡9/26
<8346> ÅìË®¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡6100¡¡¡¡8700¡¡¡¡42.6¡¡¡¡9/26
<7327> Âè»ÍËÌ±Û£Æ£Ç¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡ 23400¡¡ 31000¡¡¡¡32.5¡¡¡¡9/26
<6089> ¥¦¥£¥ë£Ç¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 765¡¡¡¡1010¡¡¡¡32.0¡¡¡¡9/22
<6734> ¥Ë¥åー¥Æ¥Ã¥¯¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡ 180¡¡¡¡ 234¡¡¡¡30.0¡¡¡¡9/26
<9171> ·ªÎÓÁ¥¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡1400¡¡¡¡1756¡¡¡¡25.4¡¡¡¡9/22
<4918> ¥¢¥¤¥Óー¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 180¡¡¡¡ 220¡¡¡¡22.2¡¡¡¡9/22
<8334> ·²ÇÏ¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡ 34500¡¡ 40000¡¡¡¡15.9¡¡¡¡9/25
<8388> °¤ÇÈ¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡ 10700¡¡ 11500¡¡¡¡ 7.5¡¡¡¡9/25
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ð¡×¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹