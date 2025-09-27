º£½µ¤ÎÄÌ´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (9/22～9/26¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡9·î22Æü～26Æü¤Ë¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡·è»»´ü¡¡ ½¤ÀµÁ°¡¡ ½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<5729> ÆüÀº¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 3290¡¡¡¡ 5200¡¡¡¡58.1¡¡ 9/24
<6730> ¥¢¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 1020¡¡¡¡ 1480¡¡¡¡45.1¡¡ 9/22
<2935> ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥¹¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 1532¡¡¡¡ 2150¡¡¡¡40.3¡¡ 9/22
<7819> ¾ÑÈþÆ²¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 25/ 9¡¡¡¡ 1150¡¡¡¡ 1370¡¡¡¡19.1¡¡ 9/26
<8697> ÆüËÜ¼è°ú½ê¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡82500¡¡¡¡96000¡¡¡¡16.4¡¡ 9/24
<9709> £Î£Ã£Ó¡õ£Á¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 2360¡¡¡¡ 2730¡¡¡¡15.7¡¡ 9/25
<4439> ÅìÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 25/ 8¡¡¡¡ 2908¡¡¡¡ 3362¡¡¡¡15.6¡¡ 9/24
<4918> ¥¢¥¤¥Óー¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡¡¡340¡¡¡¡¡¡380¡¡¡¡11.8¡¡ 9/22
<8334> ·²ÇÏ¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡70000¡¡¡¡78000¡¡¡¡11.4¡¡ 9/25
<7327> Âè»ÍËÌ±Û£Æ£Ç¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡48000¡¡¡¡52300¡¡¡¡ 9.0¡¡ 9/26
<6089> ¥¦¥£¥ë£Ç¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 2380¡¡¡¡ 2580¡¡¡¡ 8.4¡¡ 9/22
<8244> ¶áÅ´É´¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 4800¡¡¡¡ 5200¡¡¡¡ 8.3¡¡ 9/26
<9171> ·ªÎÓÁ¥¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 3000¡¡¡¡ 3151¡¡¡¡ 5.0¡¡ 9/22
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ð¡×¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹