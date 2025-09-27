¡ÚÎ¦¾å¡Û16ºÐ¡¦À¶¿å¶õÄ·¡¢10ÉÃ30¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¡Í½Áª¤Ç¤Ï10ÉÃ14¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡U20Åì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢
¡¡¡þÎ¦¾å¡¦U20Åì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡Ë
¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê16¡áÀ±ÎÇ¹â¡Ë¤¬10ÉÃ30¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤É÷0¡¦2¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤Ç¤ÏÄÉ¤¤É÷1¡¦4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾õ¶·²¼¤Ç10ÉÃ14¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í½Áª¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç2ÁÈ1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ËÂ³¤¯2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÆüËÜ¹â¹»¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾²¬¾°µ±¡Ê19¡áÃÞÇÈÂç¡Ë¤Ï10ÉÃ33¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£