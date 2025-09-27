◇明治安田J1リーグ第32節 福岡1―2広島（2025年9月27日 ベスト電器スタジアム）

陸上男子短距離界のエース、サニブラウン・ハキームを兄に持つ19歳の福岡FWサニブラウン・ハナンが、広島戦でプロ初出場初ゴールを決めた。0―2の後半42分に途中出場でJ1デビューを飾ると、同47分だ。左からのクロスに勢いよく飛び込み、打点の高いヘディングで合わせる。飛び出してきた日本代表GK大迫の手前でボールに触れ、鮮やかにゴールネットを揺らした。

東京都出身のハナンは1メートル87、80キロの体格で、スピードやジャンプ力に定評がある。高校から福岡U―18に進み、今季トップ昇格。今月13日のC大阪戦で初めてベンチに入り、この日が4試合連続のメンバー入り。巡ってきたチャンスでいきなり結果を残した。

兄・ハキームは今月行われた世界選手権東京大会に出場するなど輝かしい実績を持つ。競技は違えど、兄に負けず劣らずの潜在能力を秘めた大器が大きな一歩を刻んだ。

◇サニブラウン・ハナン 2006年（平18）7月3日生まれ、東京都出身の19歳。8歳でサッカーを始め、中学時代は元日本代表MF本田圭佑がプロデュースするソルティーロ千葉に所属。福岡U―18で頭角を現しトップ昇格した。兄・ハキームも幼少期にサッカー経験がある。1メートル87、80キロ。利き足は右。