£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬ÍèÇ¯£¶·î¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡ºò²Æ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¾¾²¬¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤¹
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¡×¤¬£²£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯£¶·î¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£±£³Æü¡¦£±£´Æü¤Ë£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡£â£ù¡¡£Æ£õ£ê£é£ô£ó£õ¡ÊÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Ï³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤«³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯²Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¾¾²¬ºÌ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤È£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Î´°·ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î£³¿Í¤Î£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¾ì½ê¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ªÅù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£