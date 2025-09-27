TBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN¤¬¥¿¥Ã¥°¡ª¡¡¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÂ£¤ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÉÀ©ºî·èÄê
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢U-NEXT¡¢THE SEVEN¤È¤Î3¼Ò¤Ç½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈTBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¾Î¤·¤¿Âç·¿¥É¥é¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤ë¡È»þÂå·à¡É¤ä¡È»ø¡É¤ò°·¤Ã¤¿¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØTBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÂ£¤ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È»þÂå·à¡É¡¦¡È»ø¡É¤ò¡¢3¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²óÀ©ºî¤òÃ´¤¦THE SEVEN¤Ï¡¢TBS»±²¼¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡£9·î25Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤¬À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ9·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢THE SEVEN¤¬½é¤á¤ÆÀ©ºî¡¦ÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô3Ì¾¤¬Æ±»þ¤Ë¡ÈBest Actor Award¡ÊºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¡Ë¡É¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤ÊTHE SEVEN¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆºîÉÊ¤òÂ£¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡À©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢Netflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤òÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡ÈBest Actor Award¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿THE SEVEN¤Î¿¹°æµ±¤¬¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢°æ¾å±Ò¡ÊTHE SEVEN¡Ë¡¢²¼Â¼ÏÂÌé¡ÊTHE SEVEN¡Ë¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡¢¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÏÊÕ°ìµ®¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³¡¡ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤É¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºîÉ÷¤Ç¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµÓËÜ²È¡¦¼ò°æ²í½©¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä»Â¿·¤Ê»¦¿Ø±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦±àÂ¼·ò²ð¡¢¼ê³Ý¤±¤¿Netflix¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤¬ºòÇ¯¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊAACA¡Ë¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿VFX¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÀÖ±©ÃÒ»Ë¡ÊTHE SEVEN¡Ë¡¢»þÂå·à¤«¤éSF¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤È¹½ÃÛÎÏ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Á°ÅÄÍ¦Ìï¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£º£¸åÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤³¤ì¤«¤é½ç¼¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¡¢À©ºî¿Ø¤ÈÊ»¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡¡Á´Ê¸¡Û
¡ã¡Ê³ô¡ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶ÊõÀµÊö¡ä
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢²æ¡¹¤Îº²¤òÞø¤é¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëTHE SEVEN¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÇÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¹°æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤Ç¤¤ëºÂÁÈ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËºÇ¹â¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤È¤Ê¤ë¡½¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ê³ô¡ËU-NEXT¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄéÅ·¿´¡ä
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢3¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ¶Âç·¿¥É¥é¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢À©ºî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢TBSÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢THE SEVENÍÍ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¤«¤Ä¡¢ÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼ÔÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ê³ô¡ËTHE SEVEN¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡¿CEO¡§À¥¸Í¸ý¹îÍÛ¡ä
¡¡¡ÈÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹THE SEVEN¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ä¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿TBS¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Îº²¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
