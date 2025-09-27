È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¡¥É¥é¥Þ¶¦±é¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤ÎàºÂÄ¹á¤Ö¤ê¤Ë´¶¼Õ¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤Í¡Á¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡¡¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡×¡Ê£±£°·î£±£³Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µ·îÍË¸á¸å£±£°»þ¡á¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¡Ö£È£å£á£ö£å£î¡Ç£ó¡¡£í£å£ó£ó£å£î£ç£å£ò¡×¤Ç°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ä»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤äµ×ÊÆ¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¸Î¿Í¤ÎÉô²°¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¡¢¥´¥ß²°Éß¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¿·¿Í°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦µ×ÊÆ¤æ¤º¤Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¬ÌÚ¤Ï¡ÖÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâÊÛ·Ä¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡£º¬¤ÎÀ¼Á¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ò¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦´¶¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤â¤ï¤ê¤ÈÆâÊÛ·Ä¤Ç¡¢¸µ¤¬´ØÀ¾¿Í¡Ê¼¢²ì½Ð¿È¡Ë¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡Ø¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áð磲¤µ¤ó¤È¡Ê³¨ËÜºî²È¡¦¸æ¿ß¿¿¶×Ìò¤Î¡ËÃæÂ¼¤æ¤ê¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ÊÂÁö¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ´¶¤¸¤¿Æ±ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö°¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤«¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎàºÂÄ¹áÁð¤Ê¤®¹ä¤Î¤è¤¦¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥«¥á¥é¤¬»£±Æ¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¡ÖÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¡Ø¥«¥á¥éÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤â¡ÊÁð磲¤¬¡Ë¡Ø¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¤¤¤À¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡£ºÂÄ¹¼«¤é¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºÂÄ¹¤ÎÇØÃæ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ç³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£