¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¡¡¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¹¤®¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤ÈÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼︎ #ÂçºåËüÇî¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬ÆÁÅç¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤È¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹‼︎¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÂçºåËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÖ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆÁÅç¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¡×¡Ö»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¤¬±Ê±ó¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿åËÎËãÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mito_meat¡Ë
