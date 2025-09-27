¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛIWGPÀ¤³¦²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡¡À®ÅÄÏ¡¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ÖEVIL¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î£Ö£²Àï¤ËÎ×¤à£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤ËÎ×¤à²¦¼Ô¡¦¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï£²£·Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Ä´°õ¼°¤ÇÀ®ÅÄ¤ÈÂÐÖµ¡£¡ÖÀ®ÅÄ¡¢¤ªÁ°¤ÎÁêËÀ¤Î¤¢¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤ªÁ°¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥È¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤¬¥À¥á¤Ê¤é¥¢¡¼¥È¤Î»Å»ö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÀèÀ©¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä¡¢Í¾Íµ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯¤Î£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡¢¤½¤·¤Æº£²Æ¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤ÇÀ®ÅÄ¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÉ±Ò¤Ø¤Î¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÌÀÆü¡¢ËÜÅö¤Ë²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ªÁ°¤¬£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²Ç¯¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡²¶¤â£Ô£Í£Ä£Ë¤òÈ¯Â¤·¤Æ£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£Ç£±¤òÀ©¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤â£²ÆüÏ¢Â³¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¤³¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀÆü¡¢¼«Á³¤È·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ï¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ó¤é¤·²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤Ç¤â¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È¿Â§¤Þ¤¬¤¤¤ÎÀïË¡¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î»î¹ç¤ò¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¤Û¤É¶ìÄË¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶ìÄË¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£²¶¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢Î¾ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤«¤±¤¿¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤½¤ì¤òÌÈ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤é¤Î¤ä¤êÊý¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡£»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤«¤±¤¿¤±¤É¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ²óÉü¤·¤¿¤«¤é²¶¤ÏÂç¾æÉ×¡£µÕ¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥ä¥Ä¤é¤Ï°Å°Ç¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¦Â¡Ý¥«¥í¥Æ¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¡Ë¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£