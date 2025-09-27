µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡ØÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤àµ´Âà¼£ÅÁÀâ¤ÎÃÏ¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Î½©¡¦Åß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ë¡¢£±Æü£³ÊØ¤½¤ì¤¾¤ìÎÁÍý¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡×¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¡×¤ò±¿¹Ô¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅ·¶¶Î©±Ø¤Ø
Ê¡ÃÎ»³±Ø¤«¤éÅ·¶¶Î©±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¡ÁÂç¹¾»³µ´Âà¼£ÅÁÀâ¤ÎÃÏ¤òÌ£¤ï¤¦¡Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ê¿°Â»þÂå¤Îµ´¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦¼òÆÝÆ¸»Ò¡Ê¤·¤å¤Æ¤ó¤É¤¦¤¸¡Ë¤òÂà¼£¤¹¤ë¡ØÂç¹¾»³µ´Âà¼£ÅÁÀâ¡Ù¤ÎÃÏ¤ò¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éË¬¤Í¤ëÌó1»þ´Ö40Ê¬¤ÎÎó¼ÖÎ¹¡£Ê¡ÃÎ»³±Ø¤ò10»þ8Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¡¢Å·¶¶Î©±Ø¤Ë11»þ48Ê¬Ãå¤Ç¡¢£±¿Í¡ï7,000¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¢¥Ê¡ÃÎ»³±Ø10»þ8Ê¬È¯
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢Âçºå±Ø8»þ12Ê¬È¯¤ÎJRÆÃµÞ¤³¤¦¤Î¤È¤ê1¹æ¤Ë¾è¤ë¤ÈÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Ë9»þ49Ê¬¤ËÅþÃå¡£µþÅÔ±Ø¤«¤é¤Ï8»þ38Ê¬È¯¤ÎJRÆÃµÞ¤Ï¤·¤À¤Æ£±¹æ¤ÇÊ¡ÃÎ»³±Ø¤Ë9»þ54Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢KTR700·Á¤ò¸µ¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤ä¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ± in ¶å½£¡×¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö°¿¤ëÎó¼Ö¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¹õ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶â¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤äÊ¸»ú¤¬Æþ¤ë¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¸á¸å¤Î¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ ÉñÄáÃÏÊýÂâ¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÁõÃå¡£°ìÊý¤Ï¸î±Ò´Ï¡Ö¤ß¤ç¤¦¤³¤¦¡×¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï2±©¤ÎÄá¤¬¸þ¤¹ç¤¦ÉñÄáÃÏÊýÂâ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¤Î¼ÖÆâ¡¡¡ã²èÁüÄó¶¡¡§WILLER TRAINS¡ÊµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡Ë¡ä
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¡¢ÁëÏÈ¤ä¾²¤Ë¤ÏÅ·Á³ÌÚ¤ò»È¤¤¡¢Áë¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤´¤È¤Ë¾ÈÌÀ¤¬Åô¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤¹¡£
¡ÃÃÏ¸µ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤¬ºî¤ë¥Ñ¥¤¥³¥ë¥Í¤¬ÈþÌ£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÃÎ»³¤Ê¤É¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö PATTISERIE CAFÉ KATASHIMA¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥¿¥·¥Þ¡Ë¡×¡£¼òÆÝÆ¸»Ò¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÂç¹¾»³¼òÆÝÂà¼£¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¡ÖÂç¹¾»³¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µ´¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Öµ´¤Î¤³¤óËÀ¥Ñ¥¤¥³¥ë¥Í¡×2¼ï¤È¡Öµ´¥Ð¥Ð¥¡¡¼¤ÈµÆ°ò¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¡¢¡ÖÃÏÊªÌîºÚ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À¡×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¥°ì»®ÌÜ¡ÖÂç¹¾»³¼òÆÝÂà¼£¥×¥ì¡¼¥È¡×
µ´¤Î¤³¤óËÀ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥¤¥³¥ë¥Í¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤¬¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤òµÍ¤á¤¿°ìÉÊ¤È¡¢¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤È¶Ì¤Í¤®¤Î¥à¡¼¥¹¤Î£²¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤âÃæ¿È¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Öµ´¤Î¤³¤óËÀ¥Ñ¥¤¥³¥ë¥Í¡×
¥¹¡¼¥×¤ÏÂç¹¾Ä®¤ÎÌ¾Êª¤É¤Ö¤í¤¯¡Öµ´¥Ð¥Ð¥¡¡¼¡×¤ò¥Õ¥é¥ó¥Ù¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤·¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿µÆ°ò¤ò»È¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡£µÆ°ò¤Î³ê¤é¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤È¡¢¤É¤Ö¤í¤¯¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤ä»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥µ´¥Ð¥Ð¥¡¡¼¤ÈµÆ°ò¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
¼ó¤ò»Â¤é¤ì¤Æ¤â½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼òÆÝÆ¸»Ò¤Î³¨¤Ï²ÎÀîË§±ð¤ÎÂåÉ½ºî¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÃÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æµ´ÅÁÀâ¤ÎÃÏ¤ò»¶ºö
µþÅÔ¤È¸À¤¨¤Ð°ÈÇÏ»³¤ÎÅ·¶é¤äº£½ÐÀîÄÌ¤ÎÉ´µ´Ìë¹Ô¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÍÌ¾¤ÊÂç¹¾»³¤Îµ´¡¦¼òÆÝÆ¸»Ò¡£µþ¤Î¼ã¼Ô¤äÌ¼¤¬¼òÆÝÆ¸»Ò¤äÇÛ²¼¤Îµ´¤¿¤Á¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼Âºß¤ÎÉð¾¡¦¸»Íê¸÷¤ÈÆ£¸¶ÊÝ¾»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®ÇÔ¤µ¤ì¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Ê¡ÃÎ»³»ÔÂç¹¾Ä®¤Ç¤Ï¡Öµ´¤ÎÎ¤¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âç¹¾±Ø¤Ç¤Ïµ´ÅÁÀâ¤ÎÃÏ¤â»¶ºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ÖÌµ¿ô¤Îµ´´¤
Âç¹¾±Ø¤Ë¤Ï10»þ22Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤Æ½ÐÈ¯¤Ï11»þ1Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢40Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÅÓÃæ²¼¼Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç±Ø¼Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç¹¾»³µ´´¤¸ø±à¡×¤ò»¶ºö¡£Á´¹ñ¤Îµ´»Õ¡Êµ´´¤À½ºî¼Ô¡Ë¤Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëµ´´¤72¸Ä¤¬¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«µ´¤Î³¹Åô¤äµ´¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥±Ø¤Ë¤ÏÇäÅ¹¤â¡£±Ø¼Ë¤Î2³¬¤Ïµ´´¤¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹
ÇäÅ¹¤Ç¤ÏÃÏ¼ò¤ä¤ªÅÚ»º¤Î²Û»Ò¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊª»ºÉÊ¤Î¤Û¤«µ´¥°¥Ã¥º¤âÊÂ¤ó¤Ç¼ïÎàËÉÙ¡£·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¶âÂÀÏº¤âÅÐ¾ì¡ÖÂç¹¾»³¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡×
Æó»®ÌÜ¤ÏÂç¹¾»³¤Îµ´Âà¼£¤Ç³èÌö¤·¤¿¶âÂÀÏº¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¸»Íê¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î²øÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¶âÂÀÏº¤Ï¡¢²ÈÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºäÅÄ¶â»þ¤È²þÌ¾¡£¸»Íê¸÷¤Î»ÍÅ·²¦¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼òÆÝÆ¸»Ò¤òÂà¼£¤·¤¿»þ¤â³èÌö¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶âÂÀÏº¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÊ¡ÃÎ»³¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö»³¾ë²°ÃãÊÞ¡×¤¬ßäÀù¤¹¤ëÀÖµ´¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥¸¥å¥ì¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¹¾»³BonBon ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥ß¥¸¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤ò¾þ¤ë½©¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥¶âÂÀÏº¤Î¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ÖÂç¹¾»³¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡×
¡ÖÂç¹¾»³BonBon ¡×¤Ï¡¢ÏÂ·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ß¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Õ¥ï¥ê¤È½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¢¥Âç¹¾»³¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÀ½BonBon
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡ÖÃ°Å´àÝàê¡×¡£¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÃ°Å´àÝàê¡×
¡Ã¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ëºß¤ë¿ÀÈëÅª¤ÊÄ»µï
°ËÀª¿ÀµÜ¤¬¤Ç¤¤ë50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅ·¾ÈÂç¿À¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÎ¹¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ ¹ÄÂç¿À¼Ò
Âç¹¾»³¸ýÆâµÜ±Ø¤Ë¶á¤Å¤¯¤È°ì»þÄä¼Ö¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ëÇò¤¤Ä»µï¡£Å·¾ÈÂç¿À¤Î¤´¿ÀÂÎ¤¬ÄÃºÂÃÏ¤òµá¤á¤Æ³ÆÃÏ¤òÅÀ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤¬¤Ç¤¤ë54Ç¯Á°¤Ë£´Ç¯´ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ ¹ÄÂç¿À¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£¼ÖÁë¤«¤é¤Î»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Î¹¤ÎºÇ¸å¤ËµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤Î¾è¼Ö¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
¢¥µÇ°¾è¼Ö¾Ú
Ã°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿µÇ°¾è¼Ö¾Ú¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¹¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÌ£¤·¤¤Ä«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÅ·¶¶Î©±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡ÖÃ°¸å¤¯¤í¤Þ¤Ä¹æ¡×¡£ÅÓÃæ¼ò吞Æ¸»Ò¤ä¶âÂÀÏºÅÁÀâ¤Î»Ä¤ëÂç¹¾»³¤ä¡¢»³±ü¤Î¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ ¹ÄÂç¿À¼Ò¡×¤ÎÇò¤¤Ä»µï¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÀâ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤Ä«¿©¤È¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëÎó¼ÖÎ¹¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§¤ß¤Ê¤ß¤¸¤å¤ó¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡¡https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/¡ä