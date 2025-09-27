自民党総裁選（１０月４日投開票）のネット討論番組「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信された。

同配信には総裁選に立候補している小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前官房長官、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相が出演。

小泉陣営で広報担当を務めていた牧島かれん元デジタル相が関係者に「ニコニコ動画」で進次郎氏への好意的なコメントを書いてほしいと依頼しステマと批判を浴びていたことを受けて、ＭＣのひろゆき氏は「ステマに関してどう思うか？」と最初のテーマにステマを選んだ。

４人が意見を述べ、最後に回ってきた小泉氏は「他の候補の皆さんには今の問いに答えなくてはいけない環境を作ってしまい申し訳なく思います」と謝罪。「知らなかったとはいえ私の総裁選のために起きたことですから、申し訳なく思っています」とも述べた。

続けて「その議員に対しては殺害予告、そして事務所の爆破予告が寄せられている状況になっている。今、警察と相談している」と明かした。

その上で「いずれにしてもトップである私に責任があることです。しっかりと緊張感を持って陣営の中で同じことが起きないように最後まで丁寧に戦い抜きたい」と決意を語った。