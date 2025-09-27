すりぃが7か月ぶりとなる新曲「KISS&CANDY」のミュージックビデオを公開した。

今年2月以来の新曲となる「KISS&CANDY」は、アレンジャーとして100回嘔吐と初めてタッグを組んだ作品。公開されたMVは、こちらも初コラボレートとなる十八番茶によるもので、主人公の心の移ろいを目まぐるしい展開と共に描写したアニメーション作品となっている。

すりぃは現在、ロックバンド・Aoooのメンバーとして全国ツアー中ながら、来月31日からはソロとして約2年ぶりとなる全国ツアー＜すりぃ ONE-MAN LIVE TOUR 2025 “火鳥”＞を開催する。初ライブとなる土地も含め全国7都市を巡る予定だ。またこのツアーの合間を縫って、韓国・ソウルで開催される音楽フェスティバル＜WONDERLIVET 2025＞への出演も決定している。

■すりぃ「KISS&CANDY」ミュージックビデオ

https://threee.lnk.to/kcmv

■＜すりぃ ONE-MAN LIVETOUR 2025 「火鳥」＞ 2025年

・10月31日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール 開場17:30/開演18:30

・11月21日（金）北海道・近松札幌 開場18:30/開演19:00

・12月5日（金）大阪・なんばHatch 開場17:30/開演18:30

・12月7日（日）岡山・YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00

・12月9日（火）福岡・BEAT STATION 開場18:15/開演19:00

・12月13日（土）石川・金沢AZ 開場17:30/開演18:00

・12月16日（火）東京・EX THEATER ROPPONGI 開場18:00/開演19:00 チケット：https://threee.lnk.to/szy

一般発売：9月27日(土) 10:00〜