¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£ï£ë£ù£ï¡¡£æ£í¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¹¤¬½Ð±é¡£¿¹¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¤ÏÅÙ¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤½¤ì¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤âÃæ³Ø¤È¤«¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡£»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËÊ¿ËÞ¤Ê´é¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ë¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÊ¿ËÞ¤Ê´é¤À¤«¤éñá¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤¬¡Ö¿Æ¤¬¡©¡ØÊ¿¶ÑÅÀ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡©¡¡¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢ÉáÄÌ¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö»ä¡¢¤À¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£°¦¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»ÅÁð¤È¤«¡¢¥À¥ó¥¹ÍÙ¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï£±²ó¤â¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£