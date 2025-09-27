＝LOVEが、19thシングル「ラブソングに襲われる」のカップリング曲「木漏れ日メゾフォルテ」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める作品。秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。

MVでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情にも注目だ。

また、本日27日に山梨県・富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催された＝LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞にて新曲「木漏れ日メゾフォルテ」が初披露され、来場者からは大きな声援が贈られた。

＝LOVEは来週9月29日(月)にはTBS系『CDTV ライブ！ライブ！3時間SP』（19:00~21:55) にも生出演することが発表されている。こちらでは「超特急逃走中」と、新曲「ラブソングに襲われる」のスペシャルメドレーを披露するとのことだ。

■「木漏れ日メゾフォルテ」

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo [MUSIC VIDEO]

Director：大野敏嗣

Choreographer：CRE8BOY

Producer：三池智之（north river）

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

リリース情報

■「ラブソングに襲われる」先行配信

2025年9月7日(日)0:00〜 配信スタート

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru ■19thシングル 「ラブソングに襲われる」

2025年10月8日発売 ・Type A

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

1.ラブソングに襲われる Music Video

2.ラブソングに襲われる メイキング映像 《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type B

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 前編 《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type C

商品仕様：CD+DVD

価格：1,800円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《DVD収録内容》

イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 後編 《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type D

商品仕様：CD+Blu-ray

価格：2,200円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《Blu-ray収録内容》

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』

1.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年9月放送分ダイジェスト映像

2.『絶対アイドル辞めないで』 パフォーマンス映像

3.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年10月放送分ダイジェスト映像

4.『海とレモンティー』 パフォーマンス映像

5.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年11月放送分ダイジェスト映像

6.『仲直りシュークリーム』 パフォーマンス映像

7.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年12月放送分ダイジェスト映像 《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type E（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- 《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー ・Type F（通常盤）

仕様：CD

価格：1,100円（税込） 《CD収録内容》

1.ラブソングに襲われる

2.カップリングA 「タイトル未定」

3.カップリングB 「タイトル未定」

4.ラブソングに襲われる -Instrumental-

5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-

6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental- カップリングタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにて発表。 ■映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

