＝LOVE、音嶋莉沙＆瀧脇笙古のWセンター新曲「木漏れ日メゾフォルテ」MV公開
＝LOVEが、19thシングル「ラブソングに襲われる」のカップリング曲「木漏れ日メゾフォルテ」のミュージックビデオを公開した。
本楽曲は音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める作品。秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。
MVでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情にも注目だ。
また、本日27日に山梨県・富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催された＝LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞にて新曲「木漏れ日メゾフォルテ」が初披露され、来場者からは大きな声援が贈られた。
＝LOVEは来週9月29日(月)にはTBS系『CDTV ライブ！ライブ！3時間SP』（19:00~21:55) にも生出演することが発表されている。こちらでは「超特急逃走中」と、新曲「ラブソングに襲われる」のスペシャルメドレーを披露するとのことだ。
■「木漏れ日メゾフォルテ」
作詞：指原莉乃
作曲・編曲：齋藤奏太
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Mastered by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：大野敏嗣
Choreographer：CRE8BOY
Producer：三池智之（north river）
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
リリース情報
■「ラブソングに襲われる」先行配信
2025年9月7日(日)0:00〜 配信スタート
https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru
■19thシングル 「ラブソングに襲われる」
2025年10月8日発売
・Type A
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
1.ラブソングに襲われる Music Video
2.ラブソングに襲われる メイキング映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type B
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 前編
《初回仕様限定 封入特典》
Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type C
商品仕様：CD+DVD
価格：1,800円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ最強ペア決定戦 in 河口湖 後編
《初回仕様限定 封入特典》
Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type D
商品仕様：CD+Blu-ray
価格：2,200円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《Blu-ray収録内容》
『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』
1.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年9月放送分ダイジェスト映像
2.『絶対アイドル辞めないで』 パフォーマンス映像
3.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年10月放送分ダイジェスト映像
4.『海とレモンティー』 パフォーマンス映像
5.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年11月放送分ダイジェスト映像
6.『仲直りシュークリーム』 パフォーマンス映像
7.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2024年12月放送分ダイジェスト映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type E（完全生産限定盤）
LPサイズ紙ジャケット仕様
商品仕様：CD
価格：2,500円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
《封入特典》
LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
・Type F（通常盤）
仕様：CD
価格：1,100円（税込）
《CD収録内容》
1.ラブソングに襲われる
2.カップリングA 「タイトル未定」
3.カップリングB 「タイトル未定」
4.ラブソングに襲われる -Instrumental-
5.カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
カップリングタイトル、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにて発表。
■映像商品 『イコノイジョイ2024』
2025年9月24日発売
https://equal-love.jp/news/detail/10089
＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞
2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール
2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト
2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)
2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ
2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる
2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール
and more…
