¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÇÕ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££¶£Ò¡¦£¸£ÒÈ¯ÇäÃæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¤ÎÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ËëÅÄ¤ß¤æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê·Ý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤âÀ¸¤¤¿¥µ¥½¥ê¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¤ª¿¬¤Ç³ä¤êÈ¤¤ò³ä¤ë¡¢É¡¤«¤éµíÆý¤òÆþ¤ì¤ÆÌÜ¤«¤é½Ð¤¹¤Ê¤É¤Î²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹È°ìÅÀ¡¦ËëÅÄ¤â²Ì´º¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ïà¥Þ¥¸¥Ã¥¯µÛ¤¤á¤À¡£ËëÅÄ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤À¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸ý¤À¤±¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡Ö¹Ô¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÀÄ¤¤¥Ú¥ó¤Î¥¤¥ó¥¯¤ò¸ý¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êµÛ¤¤¤³¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ý¤Ï°ìµ¤¤ËÀÄ¤Î¥¤¥ó¥¯¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ý¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¡¢»÷´é³¨¤ÏÌµ»ö´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë»÷´é³¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç£µ£°£°£°±ß»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£