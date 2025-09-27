¤¯¤¸¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤¯¤¸¤é¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡×¤¬¡¢10·î3Æü¤Ë(¶â)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÆ±Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤â¸Æ±þ¤·¤¿¡¢¤¯¤¸¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¸÷¤ë³Ú¶Ê¡£ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î26Æü(¿å)¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ëCD¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡×
Digital Single 10·î3Æü(¶â)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
CD Single 2025Ç¯11·î26Æü(¿å)È¯Çä
¼ýÏ¿¶Ê
01.¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É
02.¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨
03.¥¦¥¤¥¹¥¡¼ÄºÂ×
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13429
²Á³Ê¡§\2300(ÀÇ¹þ)
https://whaledontsleep.lnk.to/20251126_PKG
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡Ù
10·î3Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË 23»þ30Ê¬¤«¤é
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
°ìÂÀÏº¡Ê¼ã¤À¤ó¤Ê¡Ë¡§»³²¼Âçµ±
¿ÎµÈ¡§²Ìî¹¸»Ê
º´½õ¡§È¬Âå Âó
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä
¸¶ºî¡§È«Ãæ·Ã¡Ø¤·¤ã¤Ð¤±¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀîµ®Âç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§³§Àî°¦¹áÍø
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»Ö²ìÍ´¹á
ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÜÀÌÚÅ¯Ïº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¾ÂÍ³è½¹á¡¢¸ñ¾ÂºÚÆà¡¢È¢ÅÄ¤Ê¤Ê¤ß¡¢ÀÆÆ£Àé·Ã¡¢¥¹¥¿¡¼¥í¥¤¥É
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§º´Æ£Àµ¹À
¿§ºÌÀß·×¡§¤Þ¤Ä¤ª¤¿¤±¤Õ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Âç¿ÀÍÎ°ì
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
²»³Ú¡§ÀÐÄÍÎè°Í
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BN Pictures
¢ã¼çÂê²Î¢ä
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Û¤¯¤¸¤é ¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥ì¥ñ¥É¡Ù¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë
¢ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¢ä
© È«Ãæ·Ã¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤·¤ã¤Ð¤±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
