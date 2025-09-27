◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 福岡１―２広島（２７日・ベスト電器スタジアム）

陸上男子短距離で今月の世界陸上・東京大会にも出場したサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝の弟で、ユース出身の福岡ＦＷサニブラウン・ハナン（１９）がプロデビュー戦で初ゴールを決めた。

衝撃のデビューを飾った。ハナンは０―２の後半４２分からピッチに入り、プロ初出場を果たした。すると同アディショナルタイム２分、エリア手前左からＭＦ橋本悠が浮き球のパスが上がると、ゴール前に勢いよく突っ込んだ。タイミング良く頭で合わせると、ボールはネットの中へ。チームは１―２で敗れたが、今後に可能性を感じさせるような一発となった。

ハナンは１８７センチ、８０キロの恵まれた体格を誇り、スピードやジャンプ力が武器。５０メートルは「６秒台」という。兄ハキームも小学６年生までは陸上と並行してサッカーをプレーしていたが、ハナンは中学年代には元日本代表ＭＦ本田圭佑がプロデュースするソルティーロ千葉でプレーし、高校年代からは日本代表ＤＦ冨安健洋（無所属）を輩出した福岡Ｕ―１８に進んだ。昨年８月の会見では「ウェリントン選手（福岡のブラジル人ＦＷ）のようにチームのために体を張れる選手になって、チームの勝利に貢献できる選手に成長していきたい」と目標を語っていた。東京、パリ両五輪代表で日本短距離界のエースの兄とは異なる球技のフィールドで、第一歩を踏み出した。