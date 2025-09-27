崎山蒼志、新曲「ダイアリー」CDジャケット公開。TVアニメ『SANDA』ノンクレ映像も解禁
10月3日より放送されるTVアニメ『SANDA』（毎週金曜25:53〜TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほか）のノンクレジット映像が公開され、これにあわせてエンディングテーマに起用されている崎山蒼志の新曲「ダイアリー」の音源が解禁となった。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞４冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
「ダイアリー」は崎山蒼志が『SANDA』の主人公である三田たちに心を寄せて紡いだ歌詞になっている。楽曲は崎山とPASTASTAのKabanagu、yuigot、トラックメーカー・コサメガと制作。ボサノバやエレクトロなどいろんなジャンルが混ざりあい、あったかもしれない三田たちの日常を紡いだエンディングのアニメーションともぴったりの、爽やかで疾走感のある楽曲だ。
また、10月22日(水)リリースのCDジャケット写真も公開された。合わせて店舗ごとのCD特典絵柄も公開、店舗別6種類の特典となる。事前予約でデジタル特典がもらえるPre-ad Pre-saveも実施されている。
◾️ニューシングル「ダイアリー」
2025年10月3日（金）0:00 先行配信
2025年10月22日（水）シングルCDリリース
予約：https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary
▼Pre-ad Pre-save
https://sakiyamasoushi.lnk.to/DiaryPAPS
◆完全生産限定盤
￥1,800（税込）SRCL-13423
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
・収録曲
ダイアリー
Eden pt.2
ダイアリー -Instrumental-
◆対象店舗 / 特典内容
・購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開
・Amazon.co.jp ・・・メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ スマホサイズブロマイド
・セブンネット ・・・ピック
・ソフマップ ・・・アクリルコースター
・アニメイト ・・・ ましかくブロマイド
・応援店・・・スマホステッカー
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■TVアニメ『SANDA』
◆放送情報
2025年10月3日（金）から、TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送開始
MBS/TBS/CBC 毎週金曜日25時53分〜
BS-TBS 毎週金曜日26時30分〜
AT-X 10月6日（月）より、毎週月曜日21時00分〜
※リピート放送：毎週水曜日9時00分〜／毎週金曜日15時00分〜
アニマックス 11月1日より、毎週土曜日21時30分〜
※リピート放送：毎週日曜日9時30分〜
Prime Videoにて世界独占配信！ 2025年10月4日（土）より、午前2時53分〜
◆キャスト
三田一重：村瀬 歩
サンタクロース：東地宏樹
冬村四織：庄司宇芽香
小野一会：永瀬アンナ
甘矢一詩：新祐樹
風尾二胡：松岡美里
大渋一二三：関 俊彦
柳生田三郎：平田広明
◆スタッフ
原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：霜山朋久
シリーズ構成・脚本：うえのきみこ
音楽：田中知之(FPM)
キャラクターデザイン・総作画監督：石山正修
美術監督：桧垣仁希
色彩設計：合田沙織
撮影監督：伊藤ひかり
編集：廣瀬清志
音響監督：三好慶一郎
アニメーション制作：サイエンスSARU
公式サイト：https://sanda.red
公式X（旧Twitter）：https://x.com/sanda_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@sanda_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sanda_anime
◾️＜弾き語りツアー2025『ダイアリー』＞
現在、各プレイガイドにてチケット先行実施中
2025年
・10月18日（土）韓国・WEST BRIDGE 弘大
・10月26日（日）広島 Live space Reed
・11月7日（金）宮城・仙台 ROCKATERIA
・11月9日（日）北海道・札幌 Bassie Hall
・11月15日（土）石川・金沢GOLD CREEK
・11月24日（月・祝）東京・恵比寿LIQUID ROOM
・11月28日（金）大阪・LIVE HOUSE Banana Hall
・11月30日（日）香川・高松DIME
・12月5日（金）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
・12月7日（日）福岡 DRUM Be-1
◆チケット
韓国公演 一般：88,000₩
YES24チケット：https://ticket.yes24.com/
日本国内公演
・一般：5,000円／学生割チケット：4,000円
※全自由／※お一人様4枚まで／※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可／※ドリンク代別
