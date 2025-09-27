SHISHAMO、活動終了を発表 26年6月に等々力陸上競技場でラストライブ開催【全文】
【モデルプレス＝2025/09/27】3ピースロックバンド・SHISHAMOが9月27日、公式サイトなどを通じて、2026年6月13日・14日に等々力陸上競技場にて開催するワンマンライブをもって活動終了することを発表した。
【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告
SHISHAMOは「2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と発表。「SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました」とし、「2024年の初夏、松岡から『これからの自分とSHISHAMO』についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、『SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう』という想いに至りました」と経緯を明かした。
続けて「この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」とコメント。「SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい」とラストライブにも言及し、「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々力で待ってます！！！」と呼びかけた。
SHISHAMOは、Gt.Vo宮崎朝子、Ba松岡彩、Dr吉川美冴貴からなる3ピースロックバンド。2013年11月に、デビューアルバム「SHISHAMO」をリリース。2017年には「NHK紅白歌合戦」に出演した。（modelpress編集部）
SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ
SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。
SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。
2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。
この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。
SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。
一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々力で待ってます！！！
SHISHAMO
【Not Sponsored 記事】
【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告
◆SHISHAMO、活動終了を発表
SHISHAMOは「2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と発表。「SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました」とし、「2024年の初夏、松岡から『これからの自分とSHISHAMO』についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、『SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう』という想いに至りました」と経緯を明かした。
SHISHAMOは、Gt.Vo宮崎朝子、Ba松岡彩、Dr吉川美冴貴からなる3ピースロックバンド。2013年11月に、デビューアルバム「SHISHAMO」をリリース。2017年には「NHK紅白歌合戦」に出演した。（modelpress編集部）
◆発表全文
SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ
SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。
SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。
2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。
この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。
SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。
一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々力で待ってます！！！
SHISHAMO
【Not Sponsored 記事】