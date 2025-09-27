北斗晶のインスタグラム（＠ｈｏｋｕｔｏａｋｉｒａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

　元女子プロレスラーでタレント・北斗晶が愛犬の誕生日を祝う様子をアップし、ファンをほっこりさせた。

　北斗は２７日までに自身のインスタグラムで「９月２６日はでんでん＆りんりんの５歳のお誕生日　お父さんとお母さんの下手くそな歌で　お誕生日のお祝いをしました」と書き始め、夫である元プロレスラー・佐々木健介と一緒に愛犬をお祝いする動画を公開。

　「大好きなささみ肉を蒸して　大好物のケーキはｃｏｒａｚｏｎのケーキ　可愛い可愛い　でんでんとりんりん　お誕生日が来るのは嫌いだけど。。。いつまでも側にいてね　ブルの寿命は短いと言われるけど　１日でもこの子達と長くいられますように」とつづり、子犬時代の写真や愛犬を抱きしめる写真などを添えた。

　この投稿にファンからは「でんでん、りんりんちゃんお誕生日おめでとう」「ホント！長生きしてね」「このお家の家族になれて幸せだね〜」「北斗さん　健介さんの愛情がすごく伝わり、見ていて癒されます」「帽子被ってかわいいお写真　わんちゃん達と共に温かい家族なんだなぁと伝わります」などの声が寄せられている。