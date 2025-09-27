元女子プロレスラーでタレント・北斗晶が愛犬の誕生日を祝う様子をアップし、ファンをほっこりさせた。

北斗は２７日までに自身のインスタグラムで「９月２６日はでんでん＆りんりんの５歳のお誕生日 お父さんとお母さんの下手くそな歌で お誕生日のお祝いをしました」と書き始め、夫である元プロレスラー・佐々木健介と一緒に愛犬をお祝いする動画を公開。

「大好きなささみ肉を蒸して 大好物のケーキはｃｏｒａｚｏｎのケーキ 可愛い可愛い でんでんとりんりん お誕生日が来るのは嫌いだけど。。。いつまでも側にいてね ブルの寿命は短いと言われるけど １日でもこの子達と長くいられますように」とつづり、子犬時代の写真や愛犬を抱きしめる写真などを添えた。

この投稿にファンからは「でんでん、りんりんちゃんお誕生日おめでとう」「ホント！長生きしてね」「このお家の家族になれて幸せだね〜」「北斗さん 健介さんの愛情がすごく伝わり、見ていて癒されます」「帽子被ってかわいいお写真 わんちゃん達と共に温かい家族なんだなぁと伝わります」などの声が寄せられている。