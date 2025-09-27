カーデよりこっちかも！【グローバルワーク】ガバッと着て即こなれる♡「主役級ボレロ」

少しずつ秋らしい気候になってきた今欲しいのは、軽めの羽織りかも。カーディガンもいいけれど、【グローバルワーク】から登場したフェミニンなジャガード素材のボレロもおすすめです。大人コーデにも取り入れやすい女性らしいデザインで、シンプルな上下にプラスするだけで即こなれて見えそう。

ふんわりシルエットが女性らしいムードを演出

【グローバルワーク】「ジャガードボレロ」\3,990（税込）

ジャガード素材が上品に秋ムードを演出。ふわっとしたシルエットも女性らしい雰囲気を醸し出します。胸元にはリボンが付いており、着こなしのワンポイントに。袖口にはゴムが入っているため、たくし上げやすいのが嬉しいポイント。ナチュラルで好印象が狙えるオフホワイトと、大人っぽさをまとったブラックがラインナップ。

ジーンズと合わせて大人可愛い今っぽコーデに

ルーズなワイドジーンズも、ジャガード素材のボレロを投入すれば一気に華やかで女性らしい雰囲気に。フロントのリボンは解いてゆるっとラフに着こなすのもアリです。着丈が短めなのでハイウエストのボトムスやワンピースとも好相性。

writer：Emika.M