¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡Ê£±£°·î£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Ê¤É¡Ë¤Î»îÁö²ñ¤¬£²£·Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¤È¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó¤ÎËÜÀï¤Ç£±£±°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥³¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£Í½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢ËÜÀï¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤¬£²²ó¤Þ¤Ç½Ð¾ì²ÄÇ½¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Á°²ó¤ÎËÜÀï¤Ç£¸¶è£·°ÌÁêÅö¤À¤Ã¤¿ÅìÂç¤Î½©µÈÂó¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ïº£²ó¤â½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅìÂç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀï¤Ç¤Ï£±¶è¤«£³¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Í½Áª²ñ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë¤òÁ´Áª¼ê¤¬°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤¦¡£¾å°Ì£±£°¹»¤¬ËÜÀï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Á°²ó¤ÎËÜÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤ò»Ï¤á¡¢¾å°Ì£±£°¹»¤Ï¥·¡¼¥É¹»¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤ÈËÜÀï¤Î¸«½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÊÔÀ®ÊýË¡¡ÊÅÐÏ¿£±£¶¿Í¡Ë¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤À¡£Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¡£
¡¡¡Ò£±¡ÓÁ°²ó¤ÎÂè£±£°£±²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢Í½Áª²ñÍîÁª¹»¤ÎÁª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢³Æ¹»£±¿Í¤ÎÁ°Äó¤ÇÍ½Áª²ñ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¸Ä¿Í½ç°Ì¤Î¾å°Ì£±£¶¿Í¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè£±£°£²²óÂç²ñ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥àÏÈ£±£°¿Í¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÂ¾¸Ä¿ÍÏÈ£¶¿Í¡×¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÏÈ¡×¤ÏÍ½Áª²ñ¤ÎÍîÁª¹»¤Î¾å°Ì£±£°¹»¡ÊÍ½Áª²ñÁí¹ç£±£±°Ì¡Á£²£°°Ì¡Ë¤Ë£±ÏÈ¤º¤ÄÍ¿¤¨¡¢£±£²·î£±£°Æü¤ÎËÜÂç²ñÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï³Æ¹»¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¾¸Ä¿ÍÏÈ¡×¤ÏÍ½Áª²ñÁí¹ç£²£±°Ì°Ê²¼¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Î¤¦¤Á³Æ¹»£±Ì¾¤ÎÁ°Äó¤ÇÍ½Áª²ñ¸Ä¿Í½ç°Ì¤Î¾å°Ì£¶¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ò£²¡Ó½ÐÁö¤Î¾å¸Â²ó¿ô¤Ï£±²ó¤«¤é£²²ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ÇËÜÂç²ñ½ÐÁö¤¬£±²ó¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÏÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁª½ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Áª¼ê¤Ï¡¢Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁª½ÐÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Àµ¼°¤Ê½ç°Ì¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÜÀï¤ÇÅìÂç¤Î½©µÈ¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡Ë£¸¶è¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¹¶è¤ò¶î¤±¤¿ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¸ÅÀîÂç¹¸¡ÊÅö»þ£²£¹ºÐ¡¢Çî»Î£´Ç¯¡Ë¤È¤Î¡ÖÀÖÌç¥ê¥ì¡¼¡×¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢È¢º¬Ï©¤ò¤«¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅìÂç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò²Ô¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅìÂç¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½©µÈ¤ÏÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£·Âç³ØÂÐ¹»Àï¡ÊËÌ³¤Æ»Âç¡¢ÅìËÌÂç¡¢ÅìÂç¡¢Ì¾¸Å²°Âç¡¢µþÂç¡¢ÂçºåÂç¡¢¶å½£Âç¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÅìÂç¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¿§¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ï¤³¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶âÈ±¤Î½©µÈ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ÇÏÃ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤¡×¤¬¡¢¶¥µ»¤È³Ø¶È¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸Ä¿Í£·£·°Ì¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤êÎÏ¤¬¡×¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í£±£°°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÅìÂç¹©³ØÉô£´Ç¯¤ËºßÀÒ¤¹¤ë½©µÈ¤ÏÍè½Õ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£ÅìÂçÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦ÃÎÇ½µ¡³£¾ðÊó³ØÀì¹¶¤ÎÂç³Ø±¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÉðÎ¾Æ»¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï£±¶è¤«£³¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬À¸¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á°¿È¤Î´ØÅì³ØÏ¢ÁªÈ´»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢³Ø½¬±¡Âç½é¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÆâÍ¥µ±¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®»³Ä¾¾ë¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤é¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÅº¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤òÂ¿¤¯À¸¤ó¤À¡£½©µÈÂó¿¿¤â¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£