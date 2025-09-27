◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第２日（２７日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

第２ラウンドが行われ、１０位で出た今季２勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位に浮上した。工藤遥加（加賀電子）、後藤未有（大東建託）、穴井詩（ゴルフ５）、三ヶ島かな（ランテック）、吉本ここね（不二サッシ）の６人がトップに並んで最終日を迎えるのは、１９９５年大王製紙エリエール女子オープン、２０１１年ニトリレディスに並ぶツアー史上最多。

メルセデスランキング２位につけ、住友生命レディス東海クラシックからの２週連続優勝がかかる神谷は「風がすごく強くて、ピン位置も傾斜に切ってあったのでチャンスは少なかったけど、なんとか伸ばせてよかった」と振り返った。

「コースも違うし、先週は先週、今週は今週で切り替わっている。たまたま勝ったら２週連続になるかもしれないというだけ。自分のやるべきことに集中して、その結果が２週連続優勝ならうれしい」と意気込みを口にした。