【カシオ】ジーショックが20%OFF！

■カシオ腕時計ジーショック

Amazonセール特価：6万8640円(20%OFF)

G-SHOCK初号機のアイデンティティを受け継ぎ進化を続ける2100シリーズに、初のフルメタルモデルが登場。無駄を省いたシンプルなデザインと腕に馴染むサイズ感はそのままに、上質なフルメタル外装を実現。スマートフォンリンクやタフソーラーなど、デジタル時代のライフスタイルに役立つ機能も搭載。

■レイバンサングラス0RB3548N

Amazonセール特価：1万4864円(49%OFF)

1986年に、アメリカン・ファッション・デザイナー協議会からTheWorld'sFinestSunglasses(世界最サングラス)の称号を得ている。レイバンは世界的に最も有名なサングラス・ブランドの1つで、世界中のセレブリティをはじめ同ブランドの愛用者は多い。

■フォクスセンスビジネスシューズ

Amazonセール特価：3980円(40%OFF)

手を使わず、腰をかがめることなく、楽に靴を履くことができます。通勤、散歩、ショッピング、旅行、キャンプ、入院などのシーンで利用。走れる、外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人におすすめの「走れるビジネスシューズ」。毎日の通勤で効率よく、運動不足を解消します。

■ニューバランススニーカーUL420M

Amazonセール特価：7876円(20%OFF)

LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムをベースに、よりシンプルなアッパーデザイン、安定性と耐久性を高めた厚みのあるソールでアレンジし、日本だけで展開する「UL420M」。レトロな雰囲気を醸し出すスエード/テキスタイルアッパーをニューバランスのヒストリカルカラーで彩り、手頃なプライスで提案。

■クラークスモカシンワラビー

Amazonセール特価：2万9990円(12%OFF)

クラークスの「ワラビー」はカンガルーの小型有袋類ワラビーから命名。子どもをお腹の袋に入れて大事に育てるように足を優しく包み込むような1足で、履いていてとても気持ちのいいシューズ。ワラビー独特のモカシン構造はクラークスオリジナルズコレクションのアイコンシューズとして全世界で支持されている。

