ºå¿À¡¦±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¤¬2·³Àï¤Ç2¹æ3¥é¥ó¡¡ÂÇÎ¨.333¤Ë¾å¾º¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ïº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3Ž°1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡SGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¡Ê27¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨2¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´Å¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦°²ÅÄ¤¬Åê¤¸¤¿¡¢142¥¥í¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2·³¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ïº£µ¨1¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.333¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«°ì·³¤Ë¤¤¤¿¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç´¶³ÐÅª¤Ë¤Ïº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡¡