高知市は、火葬件数の増加に対応するとともに南海トラフ地震に備え、市斎場（高知市幸崎）の受け入れ体制を強化する。

火葬需要が多くなる冬季に１日当たり最大２４件の受け入れを可能にして、「火葬待ち」が長期に及ぶ事態を解消する。新たな台車の購入費や予約システムの改修費など計１０１１万円を、市議会９月定例会に提出した今年度一般会計補正予算案に計上した。（古谷禎一）

台車・運搬車の増備やネット受付化も

市斎場は１９９０年４月に供用が開始され、更新工事を経た火葬炉は現在１０基あり、大中小計３室の式場を備える。４〜１１月は１日最大２０件、１２月〜翌年３月には同２２件の火葬を受け入れている。

しかし、９８年度に２９９９件だった火葬件数は、２００８年度は４１５１件に増加。２２年度には５３３０件と初めて５０００件を超え、２４年度も５２２９件になった。特に冬場は亡くなる人が増える傾向にあり、予約の受け付けから火葬までの待ち時間が長期化。通常は３〜５日だが、今年１、２月には６〜８日に及んだこともあった。

このため、市はひつぎを載せる台車と運搬車を各２台増備して、１日当たりの火葬件数を最大２４件に拡大。これまで電話で受け付けていた火葬の予約をインターネット方式で２４時間対応にして迅速化する。また、葬儀を避ける風習がある「友引」の日でも今年１２月末から来年２月まで、一部の日に斎場を開き、火葬待ちの長期化解消を目指す。

尾谷裕司斎場長は「将来の火葬需要の増加、南海トラフ地震が起きた場合にも対応できるよう体制を整えていきたい」と話す。

大規模災害では火葬場の確保が課題に

阪神大震災（１９９５年）や東日本大震災（２０１１年）など多数の犠牲者が出た災害では、火葬場の確保が課題になった。南海トラフ地震では、同市で最大１万２０００人が犠牲になると想定される。市斎場では２４時間態勢で１日最大５０件を受け入れるとしているが、対応には限界がある。

高知県内の火葬場計１４か所のうち、高知市斎場の火葬炉１０基が最大で、香南斎場（香南市）にも７基があるものの、多くは１〜４基と限られる。県は１４年に県広域火葬計画を策定。県内や近隣県の火葬場だけで対応が困難と判断した場合は、厚生労働省に対して近隣県以外の都道府県への応援要請を依頼するとしている。