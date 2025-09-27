¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û°úÂàÈ¯É½¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬ÂåÂÇ¤Ç2ÎÝÂÇÊü¤Áµå¾ìÂç´¿À¼¡¡º£µ¨½é½Ð¾ì¤ÇÄÌ»»1100°ÂÂÇ¥Þ¡¼¥¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-¹Åç(27Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì)
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ÎÆüº£µ¨½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÃ¼¿µ¸ãÁª¼ê¤¬ÂåÂÇ¤Ç2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢µå¾ìÆâ¤ËÀîÃ¼Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¤Ï2µå¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢3µåÌÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê°ìÂÇ¤Ë¡£2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÀîÃ¼Áª¼ê¤â2ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥×¥íÄÌ»»1100ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤êÀîÃ¼Áª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç½Ð·Þ¤¨¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£