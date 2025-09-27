¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë40ºÐ¡©¡©¡×¸åÆ£¿¿´õ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶Ã¤¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¡×
9·î26Æü¡¢¸åÆ£¿¿´õ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª
9·î23Æü¤ËÂçºå¤Ë¤Æ¡Ø¸åÆ£¿¿´õ LIVE 2025 ¡ÁThe¡ùCollection¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¾æ°áÁõ»Ñ¤ä¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÇÁ¤¯T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ç¡¢¤ç¡¢¤ç¡¢40ºÐ¡ª¡ª³Ú¤·¤à¤¾¡¼¡ª¡×¤È¡¢Æ±Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë40ºÐ¡©¡©¡×¡Ö¶Ã¤¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ÈÈþµÓ¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ºÇ¶¯¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤º¡¼¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°¦¤Î¥Ð¥«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¸åÆ£¡£º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸åÆ£¿¿´õ ¤Õ¤¡¤ó¤ß¡ª¡ª2025 / LIVE 2025 ¡ÁThe¡ùCollection¡Á¡Ù¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î27Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸åÆ£¿¿´õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê