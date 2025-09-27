『愛情が足りていない犬』がみせるサイン５選

飼い主からの愛情を実感できていない犬は、愛されていると実感している犬とは違う行動や様子をみせます。ここでは『愛情が足りていない犬』がみせるサインを紹介するので、愛犬に現れていないか確認しましょう。

1.落ち着きのない行動が増える

愛情が足りていない犬は、その寂しさやストレスから落ち着きのない行動をとることが増えます。

過剰に吠える 部屋の中をウロウロする ケージの中で暴れる

過剰に吠えて飼い主を呼んだり、ケージの中で暴れる様子がみられる場合は、飼い主からの愛情不足でストレスを抱えている可能性があります。

2.わざとイタズラしてみせる

わざとやってはいけない行為をして飼い主の気を引こうとしたり、ストレスを発散したりする行動も愛情が足りていない犬にみられる特徴です。

イタズラをしてみたり、家具などのものを破壊してみたり、衝動的な行動を抑制できない様子がみられる場合は注意しましょう。

3.元気がなく表情が暗い

愛情が足りていない犬は、寂しさから元気が失われてしまうこともよくあります。ぐったりと元気なく横になっている様子がみられたり、表情が暗く、虚ろな様子をみせることが増えるのです。

また、食欲が減退する症状も愛情不足で寂しさを抱えている犬によくみられます。以前よりも食べなくなった、食べる量が減ったという場合は、愛犬のストレスサインを疑いましょう。

4.飼い主に過度な依存の仕方をみせる

以下のように過度な依存の仕方をみせる場合も注意してください。

常に飼い主の後を追う 飼い主の上に乗ってくる スキンシップをしつこく求めてくる

以前に比べて執拗に飼い主につきまとうような様子をみせたり、飼い主の姿が見えなくなると

問題行動（吠える、破壊、排泄の失敗など）をみせるようになります。

5.自分の体を執拗に舐めたり噛んだりする

愛情不足で寂しさを埋めるため、犬は気を紛らわす目的で自分の体を執拗に舐めたり噛んだりすることがあります。これは一般的に自傷行為の一種として考えられているので注意してください。

執拗に体を舐めたり噛んだりすると、傷ができたり皮膚炎を発症する原因になります。健康被害も生じるので、無理に止めるのではなく、飼い主が声をかけて遊びに誘うなど、別の方法で気を紛らわせてあげましょう。

愛犬の心を満たすために飼い主ができること

愛犬が愛情不足にならないためには、飼い主が毎日短時間でも愛犬としっかり向き合い、おもちゃで遊んであげたりスキンシップをとってあげたりすることが大切です。

たくさんふれあい、その中に遊びの延長線上としてトレーニング（コマンド指示など）を取り入れ、褒めてあげることで「できた！」「飼い主に褒められた！」と愛犬の自己肯定感を上げることにもつながるでしょう。

他にも、スキンシップや遊びをしていない時でも、アイコンタクトを送って「ちゃんと見ているよ」と伝えてあげることも大事です。

こうした日々の積み重ねにより、犬たちは飼い主からの愛情を自然と実感するようになり、精神が安定します。

まとめ

愛情が足りていない犬は、いわゆる問題行動と言われるような行為や元気消失、食欲減退などの症状を招きます。紹介したようなサインが現れている場合は、愛犬との接し方や付き合い方を見直し、正しく愛情が伝わるようなコミュニケーションを心がけましょう。