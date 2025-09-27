おっとりとしていて、どこか包容力すら感じさせるブルドッグと、そんなワンコのことが大好きで仕方がない小さな甥っ子くん。そんな“ふたり”のやりとりに、心が癒されると話題になっています。

こちらの投稿は記事執筆時点で56万再生を突破し、「良いコンビ」「可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬のことが大好きな小さい男の子→犬が移動すると…？とんでもなく尊い『まさかの行動』】

ぬたろうくんに夢中な甥っ子くん

Instagramアカウント『nutastagram_bull』に登場したのは、ブルドッグの「ぬたろう」くんと、ぬたろうくんのことが大好きだという投稿主さんの甥っ子くん。ぬたろうくんは、むっちりとしたフォルムと、どこか落ち着いた佇まいが魅力の男の子。

ある日、そんなぬたろうくんと甥っ子くんが向かい合うようにして過ごしていたといいます。ぬたろうくんの顔をじーっと見つめる甥っ子くんの視線の先には、ぺろんと出た舌が。どうやら気になって仕方なかったようで、そっと手を伸ばして触ってみたそう。

そーっと…

舌に手を伸ばされたぬたろうくんは、嫌がることもなくそのままの姿勢で受け入れていたといいます。けれど、やっぱり気になったのか、さり気なくゆっくり口を閉じて舌をしまう様子が。ちょっぴり戸惑ったような表情に、クスッと笑えます。

続けて、甥っ子くんのほっぺをぺろっと舐めたというぬたろうくん。その行動に、甥っ子くんは満面の笑みでカメラの方を振り向き、嬉しさがにじみ出ていたようです。ぬたろうくんと甥っ子くんのやりとりが愛おしく、可愛くてたまりません♡

まるで“休日のお父さん”

やがてぬたろうくんがゆっくりと歩きだし、床へ移動するとゴロンとうつ伏せに。すると、甥っ子くんもニコニコしながらその後をついていき、すぐ隣に並んで同じようにうつ伏せで寝転んだんだとか。その姿は、まるで“休日のお父さん”との時間を楽しんでいるようにも見えます。

さらに甥っ子くんは布団の上でごろんとし、ぬたろうくんの足にぶつかる場面も。それでもぬたろうくんは逃げようとせず、安心しきったような様子で微動だにしなかったのだとか。この“ふたり”の間に深い信頼関係があることがひしひしと伝わってくる、心温まる光景だったのでした。

投稿には「ぬたろうくんの優しい対応に胸キュン」「甥っ子ちゃん満面の笑顔、可愛すぎます♡」「休日のお父さんって感じｗ」「優しいから一緒にいたくなる」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nutastagram_bull』では、のんびり過ごすぬたろうくんの可愛い様子や、癒し満載の姿が多数投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみて下さい！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nutastagram_bull」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。